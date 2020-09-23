Time dergisinin "en etkili 100 kişi" listesinde 8 sporcu - Son Dakika

Time dergisinin "en etkili 100 kişi" listesinde 8 sporcu

Time dergisi tarafından belirlenen 2020'nin en etkili 100 kişisi arasında 8 sporcu yer aldı.

Time dergisinin

Time dergisi tarafından belirlenen 2020'nin en etkili 100 kişisi arasında 8 sporcu yer aldı.

Amerikan Time dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen "2020 Time 100" listesi açıklandı. Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede 8 sporcu kendisine yer buldu.

Kadın sporculardan Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD'li atlet Allyson Felix, ABD'li futbolcu Megan Rapinoe ve ABD'li basketbolcu Maya Moore, erkek sporculardan ise Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, ABD'li Amerikan futbolu oyuncusu Patrick Mahomes, Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo ve ABD'li eski basketbolcu Dwyane Wade, listeye girdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Time Dergisi, Basketbolcu, Sporcu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Time dergisinin 'en etkili 100 kişi' listesinde 8 sporcu - Son Dakika Spor

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