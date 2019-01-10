Son Dakika Haberleri: Tır, Arıza Yapan Otobüse Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tır, Arıza Yapan Otobüse Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

19 dakika önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde arıza nedeniyle yol üzerinde duran otobüse tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüs muavini bariyerle otobüs arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Tır, Arıza Yapan Otobüse Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Bolu'nun Gerede ilçesinde arıza nedeniyle yol üzerinde duran otobüse tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüs muavini bariyerle otobüs arasında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu Gerede ilçesine bağlı Çayören Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'a seyir halinde olan Özgür İmrağ yönetimindeki 34 JM 3989 plakalı yolcu otobüsü, arız yapması nedeniyle yol üzerinde durdu. Otobüsün arızasının giderildiği sırada aynı istikamette seyir halinde olan İlhan Demir yönetimindeki 05 LE 261 plakalı tır, hızla yolcu otobüsüne çarptı.

Kaza anında otobüsün yanında bulunan muavin Muhammed Arslan otobüsle bariyer arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kazadan yaralı olarak kurtulan otobüs ve tır şoförleri, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:07 Kaynak: İHA

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