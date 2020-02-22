Tire Belediye Bandosu 97'nci yaşını kutladı - Son Dakika
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Tire Belediye Bandosu 97'nci yaşını kutladı

6 saat önce

Cumhuriyetle yaşıt olan Tarihi Tire Belediyesi Armoni Bandosu, 97. yıldönümünü özel bir konserle kutladı.

Tire Belediye Bandosu 97'nci yaşını kutladı, System.String[]

Cumhuriyetle yaşıt olan Tarihi Tire Belediyesi Armoni Bandosu, 97. yıldönümünü özel bir konserle kutladı.

Belediye Kültür Salonunda Şef Turgut Asma yönetiminde düzenlenen konserde özel bir repertuar seslendirildi.

Şef Turgut Asma, yüzüncü kuruluş yıl dönümüne sadece üç yıl kaldığını belirterek, " Türkiye'nin en eski bandolarından biriyiz. Müzisyen arkadaşlarıma yıllardır ortaya koydukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. 97 yıldır ayakta kalan ve sanatla iç içe olan bu bandonun şefi olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum." dedi.


Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da bandodaki saz sanatçılarına ve bando şefi Turgut Asma'ya verdikleri konser için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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