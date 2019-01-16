Son Dakika Haberleri: Tire'de Eğitime Kar Engeli

Tire'de Eğitime Kar Engeli

15 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tire'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tire ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi. Konuya ilişkin Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, dağ köylerindeki bölgedeki okullarda ve taşımalı eğitimle Tire'ye gelecek öğrenciler için 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini, öncelikle ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini, tüm yolların açık tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

Kaymakam Tanrıseven, Kaymakamlık kriz masası koordinesinde kurumların aralıksız çalışmalarına devam ettiğini belirterek, gerekli müdahalelerin yapıldığını kaydetti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Hasan Tanrıseven, İzmir, Tire, 3. Sayfa
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