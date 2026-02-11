TKP'den Yeni-Osmanlıcılık Açıklaması - Son Dakika
TKP'den Yeni-Osmanlıcılık Açıklaması

11.02.2026 16:53
Kemal Okuyan, bakanlık atamalarının Yeni-Osmanlıcılığı pekiştirdiğini belirtti.

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "İçişleri Bakanlığı'na yapılan atama, Yeni-Osmanlıcılığın resmi ideoloji haline getirilmesinde çok önemli bir adım olarak görülmeli. Abdülhamitler, İskilipliler, Vahdettinler, Şeyh Saitler, Saidi Nursiler Yeni-Osmanlıcılığın tarihsel referanslarıdır. Menderes ve Özal ise AKP ile bu isimler arasında dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır" dedi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'ndaki görev değişikliklerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"'Çözüm süreci'ni yakından ilgilendiren iki bakanlıkta yapılan değişikliğin kuşkusuz bir dizi sonucu olacak. Ancak AKP içindeki 'kriz'in bir evresinin kapandığını, parti içindeki mücadelenin yeni 'denge'ler veri alınarak süreceği söylenebilir. Bilal Erdoğan, bundan altı ay öncesiyle kıyaslandığında tartışmasız bir biçimde güçlendi. Aslında kontrol ettiği vakıflar, eğitim kurumları ve 'ekonomi' hesaba katıldığında, siyasal ağırlığının artmasına şaşırmamak gerek. Gelişmeler aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası sistem içinde üstlenmeye çalıştığı rollere de uygun."

Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı'na yapılan atama, Yeni-Osmanlıcılığın resmi ideoloji haline getirilmesinde çok önemli bir adım olarak görülmeli. Abdülhamitler, İskilipliler, Vahdettinler, Şeyh Saitler, Saidi Nursiler Yeni-Osmanlıcılığın tarihsel referanslarıdır. Menderes ve Özal ise AKP ile bu isimler arasında dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Burada tartışılan memleketin dünü değil, tam da bugünüdür. Geçmişe dair taraflaşmalar bugünkü hesaplaşmaların konusunu belirler. Yukarıda sayılan isimlerin temsil ettiği çizgiye güçlü bir biçimde ses çıkaramayanların bugün geçtim sosyalizm mücadelesini, çok sık kullandıkları 'özgürlük', 'demokrasi' gibi kavramların dahi yanından geçme şansları yoktur."

Kaynak: ANKA

Kemal Okuyan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TKP'den Yeni-Osmanlıcılık Açıklaması
