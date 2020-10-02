TMSF, Çukurova Tarsus Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ'ye ait Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan iplik fabrikası ve arsası ile bir kira sözleşmesini satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Çukurova Sanayi İşletmeleri TAŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova Tarsus Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi

Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Mersin'in Tarsus ilçesi'nde kayıtlı 208 bin 229 metrekare alanlı iplik fabrikası ve arsası nitelikli gayrimenkul ile Çukurova

Sanayi İşletmeleri TAŞ ile İnterdepo Uluslararası Antrepo İşletmeciliği AŞ arasında akdedilen

kira sözleşmesinden oluşuyor.

Muhammen bedeli 100 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 3 Kasım saat 11.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.