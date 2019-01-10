TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Kobi'ler Olumlu Etkilenecek"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 13 bankanın katılımı ile uygulamaya geçen KOBİ Değer Kredisi destek paketini olumlu bulduklarını belirterek, "KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanı artacak, ekonomik aktivite canlanacak, istihdam, üretim ve ihracat bundan olumlu etkilenecektir" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 13 bankanın katılımı ile uygulamaya geçen KOBİ Değer Kredisi destek paketini olumlu bulduklarını belirterek, "KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanı artacak, ekonomik aktivite canlanacak, istihdam, üretim ve ihracat bundan olumlu etkilenecektir" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı KOBİ Değer Kredisi, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerimiz için önemli bir müjde olmuş, reel sektörümüzün moralini artırmıştır. Hükümetimizin bu desteği sayesinde krediye ulaşma imkanı artacak, ekonomik aktivite canlanacak, istihdam, üretim ve ihracat bundan olumlu etkilenecektir. İstihdam ve enerjiden sonra hayata geçirilen bu yeni finansman desteğiyle firmalarımızı bu kritik dönemde yalnız bırakmadıklarını gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA

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