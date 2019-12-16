TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Korkut Ata Üniversitesinden fahri doktora ünvanı verildi - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Amfisi binası

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşması

Hisarcıklıoğlu'na diploma verilmesi OSMANİYE - Korkut Ata Üniversitesi tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora ünvanı verildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Hisarcıklıoğlu, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençleri gördüğünde anlattığı tek şeyin girişimcilik olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini söyledi.

Ülkeyi karış karış gezerek girişimciliği anlattığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulundu.

Dünyada milletlerin gücünün topla, tüfekle değil, girişimcileriyle ölçüldüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Rekabetin, girişimciliğin olduğu yerde yarışma başlıyor ve zenginlik böyle geliyor. Rekabetçi olabilmek için muhakkak ki muhakkak girişimciye ihtiyacımız var. Dünyanın en zengin 20 ülkesine bakıyorsunuz, en girişimci 20 ülke. Artık girişimcilik öyle bir hale geldi ki tüm ülkeler, bırakın kendi girişimcilerini, girişimci ithal ediyorlar. Silikon Vadisi'ne bakıyoruz, buradaki girişimcilerin yüzde 51'i Amerika Birleşik Devletleri dışında doğmuş. Şu anda Türkiye'de sadece her bir girişimci 10 kişiye istihdam sağlıyor. Bizim Türkiye olarak en önemli sorunumuz iş meselesi. Üniversitelerimizde, liselerimizde eğitim alan kardeşlerimize iş. Her yıl istihdam nüfusuna 1 milyon kişi katılıyor. 10 sene sonra bu rakam 1,5 milyon kişi olacak. Bunlara nerede iş sağlayacaksınız? Kamu da mı? Kamuda böyle iş yok haberiniz olsun. Onun için girişimciye ihtiyacımız var. Ne kadar çok girişimcimiz olursa o kadar çok istihdam olur."

Türkiye'nin meselelerin çözümünün, girişimciliğinde olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, daha fazla girişimci çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu'na, "İnovasyon, girişimcilik ve teknoloji yönetimi" alanında fahri doktora diploması törenle takdim edildi.