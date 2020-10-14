TOGÜ Erbaa yerleşkesinde fidan dikim etkinliği - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa yerleşkesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

TOGÜ tarafından Erbaa Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Bulut, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Özyer, Erbaa Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ümit Yıldırım, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mesut Ardıç, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Coşkun ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Fidan dikim etkinliği sonrası Rektör Şahin, Karagöl, Bulut ve Özyer, Sağlık Bakanlığı tarafından TOGÜ'ye tahsis edilen eski Erbaa Devlet Hastanesi binasında incelemelerde bulundu.