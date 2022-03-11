Tohoku depreminde hayatını kaybedenler 11. yılında anıldı - Son Dakika
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Tohoku depreminde hayatını kaybedenler 11. yılında anıldı

11.03.2022 16:47
Tohoku depreminde hayatını kaybedenler 11. yılında anıldı

Japonya'da 2011'de meydana gelen Tohoku depreminin ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı nükleer sızıntıda hayatını kaybedenler anıldı.

Japonya'da 2011'de meydana gelen Tohoku depreminin ve ardından oluşan tsunaminin yol açtığı nükleer sızıntıda hayatını kaybedenler anıldı.

Ülkenin kuzeydoğusu olarak tanınan "Tohoku" vilayetleri İwate, Fukuşima ve Miyagi'de halk yerel saatle 14.46'da bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Deprem ve tsunaminin 11. yıl dönümü dolayısıyla Fukuşima Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine, Başbakan Kişida Fumio katıldı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı törende konuşan Kişida, hükümet olarak "Tohoku'nun imarı için tüm gayreti sarf edeceklerini" söyledi.

Kişida, "İnsan hayatını korunması ve afete bağlı hasarın azaltılması için önlemleri istikrarlı şekilde gözden geçirecek ve afete dayanıklı ulus inşasını hedefleyeceğiz" dedi.

Yeniden Kalkınma Bakanı Nişime Kosaburo, "tabandan tepeye bir yaklaşım" doğrultusunda kararlıklarını yenilediklerini belirterek "Tohoku'nun yeniden inşası olmadan Japonya'nın dirilişinin olmayacağı kararlılığıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Japonya Ulusal Polis Ajansı (NPA) verilerine göre 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami ile nükleer sızıntı sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 900 olarak biliniyor.

Doğal afet sonrası nükleer sızıntının meydana geldiği Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin devreden çıkarılması faaliyetlerinin sürmesi sebebiyle, santral yakınlarında "girişe yasak bölge" bulunuyor.

Kaza sonrası santralde, eriyik nükleer yakıtı barındıran hasar görmüş reaktörlerin soğutulmasıyla ortaya çıkan ve birikmeye devam eden radyoaktif özellikli atık suyun yol açtığı nükleer kirlilik mevcut.

Önceki Başbakan Suga Yoşihide hükümetinin geçen yıl açıkladığı program kapsamında Japonya, biriken radyoaktif özellikli atık suyu 2023 baharından itibaren denize boşaltmayı planlıyor.

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Fukuşima, Japonya, Nükleer, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tohoku depreminde hayatını kaybedenler 11. yılında anıldı - Son Dakika


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