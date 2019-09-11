Tokat erbaa'da kontrollü patlama kamerada

Erbaa'da kontrollü patlama kamerada

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla fabrikalarının Hasan Uğurlu Hidroelektrik Santrali havzasından hammadde alabilmeleri için başlatılan Dokuzçam- Narlıdere baraj yolunda dinamitle gerçekleştirilen kontrollü patlama kameralara yansıdı.

İlçede bulunan tuğla fabrikalarının hammadde alması için geçen yıl Ekim ayında Dokuzçam-Narlıdere köyleri arasında yol açma çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında kayalık bölgelerin kontrollü şekilde patlatılarak genişletilmesine karar verildi. Bölgede dinamitle gerçekleştirilen kontrollü patlamanın görüntüleri Erbaa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İl Genel Meclis Üyesi Hakan San ve Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı Ayhan Ata ile birlikte bölgedeki çalışmaları inceleyen Kaymakam Bülent Karacan, tamamlandığında bölgedeki köyler için alternatif bir yolun daha açılmış olacağını ifade etti.