Son Dakika Haberleri: Tokat erbaa'da kontrollü patlama kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Tokat erbaa'da kontrollü patlama kamerada

1 saat önce

Erbaa'da kontrollü patlama kameradaTokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla fabrikalarının Hasan Uğurlu Hidroelektrik Santrali havzasından hammadde alabilmeleri için başlatılan Dokuzçam-Narlıdere baraj yolunda dinamitle gerçekleştirilen kontrollü patlama kameralara yansıdı.

Erbaa'da kontrollü patlama kamerada

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tuğla fabrikalarının Hasan Uğurlu Hidroelektrik Santrali havzasından hammadde alabilmeleri için başlatılan Dokuzçam- Narlıdere baraj yolunda dinamitle gerçekleştirilen kontrollü patlama kameralara yansıdı.

İlçede bulunan tuğla fabrikalarının hammadde alması için geçen yıl Ekim ayında Dokuzçam-Narlıdere köyleri arasında yol açma çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında kayalık bölgelerin kontrollü şekilde patlatılarak genişletilmesine karar verildi. Bölgede dinamitle gerçekleştirilen kontrollü patlamanın görüntüleri Erbaa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İl Genel Meclis Üyesi Hakan San ve Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı Ayhan Ata ile birlikte bölgedeki çalışmaları inceleyen Kaymakam Bülent Karacan, tamamlandığında bölgedeki köyler için alternatif bir yolun daha açılmış olacağını ifade etti.

Tokat erbaa'da kontrollü patlama kamerada

Narlıdere, Erbaa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor
Son Dakika: MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez Arda Turan'ın hapis cezası almasının ardından Berkay Şahin'den ilk açıklama: Bu ceza yeterli değil CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:18:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat erbaa'da kontrollü patlama kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]