Tokat\'ta Dev Kaya Ev Yıktı

Tokat'ın merkeze bağlı Kayasuyu köyünde etkili olan yağışların ardından yamaçtan kopan dev kaya, bir ağacı kökünden söküp, ardından bir evin duvarına çarparak durdu.

Edinilen bilgilere göre, Kayasuyu köyünde yağış sonrası yamaçtan kopan dev kaya parçası, hızla yuvarlanarak bir ağacı kökünden söktü. Daha sonra Ayvaz Rüzgar isimli köy sakininin evine çarparak durdu. Duvarın bir kısmı çöktü. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kayanın duvara çarpması nedeniyle evin kullanılamaz hale geldiğini belirten Ayvaz Rüzgar, "Dün gece yağmur ve dolu yağdı. Büyük ihtimalle bu taşa yıldırım düştü. Dağdan kopup gelerek ağacın köküne vurmuş. Ağacın kökü yavaşlatmış ama yine de gelip eve çarpmış. Ev kullanılamayacak hale geldi" dedi. - TOKAT