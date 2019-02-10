Tokat'ta Doğu Türkistan İçin Eller Duaya Kalktı

Tokat
'ta sivil toplum örgütleri, Uygur
Halk Ozanı Abdurehim Heyit'in hayatını kaybetmesi sonrasında Doğu Türkistan
için sabah namazı sonrasında basın açıklaması düzenledi.
Doğu Türkistan'da 2017 yılında Çin
hükümeti tarafından tutuklanan Uygur Türkü Abdurehim Heyit'in ölüm haberi Türk dünyasının gözünü yeniden bölgeye çevirdi. Heyit'in ölümü sonrasında Doğu Türkistan'da yaşananlara dikkat çekmek isteyen Genç
Hareket Gönüllüleri, beraberinde Eğitim Bir-Sen, Türk Kızılayı
, İHH
gibi 10'a yakın sivil toplum örgütüyle Tokat Meydan Camii'nde sabah namazında bir araya geldi. Sabah namazı sonrasında Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri için gözyaşları eşliğinde dualar edildi. Yapılan duaların akabinde cami bahçesinde toplanarak pankart açan STK
temsilcileri ve vatandaşlar, tekbirler ve salavatlar eşliğinde basın açıklaması düzenledi. Genç Hareket Tokat Gönüllüsü Melihşah Çağlar tarafından okunan basın açıklamasında, "Doğu Türkistan tıpkı Filistin
gibi, Arakan
gibi, Keşmir gibi hiçbir zaman zulmün eksik olmadığı bir coğrafyadır. Zaman zaman işkencenin şekli değişmekte, fakat mahiyeti ve hedefi değişmemektedir. Çin, işgalin başından bu yana Müslüman kimliğini yok etmeyi amaçlamaktadır. İslam'ın asil mensupları olan Uygur Türkleri, inançlarına, kültürlerine ve kimliklerine sahip çıktıkları için katliamlara, soykırımlara maruz kalmışlardır. Çin, Doğu Türkistanlı Müslüman Uygurlara iki seçenek sunmaktadır. ya asimile olur ve bir Çinli gibi yaşarsınız ya da ölürsünüz. İslami kimlikleri yok edilmek istenen Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz Çin faşizmince uygulanan sistematik işkence yöntemleriyle karşı karşıyalar" ifadelerine yer verildi.
Basın açıklaması sonrasında vatandaşlar tekbirler getirdi. - TOKAT