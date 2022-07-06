Tokat'ta otomobil takla attı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta otomobil takla attı: 6 yaralı

06.07.2022 12:48
Tokat'ta otomobil takla attı: 6 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat'ın Reşadiye ilçesinden geçen D-100 karayolu Çevrecik köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan'a giden Ender A. idaresindeki 35 EH 2641 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 1'i bebek 5 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri: Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Erzincan, Reşadiye, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta otomobil takla attı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:34 Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:56:00. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta otomobil takla attı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement