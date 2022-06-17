TOKİ'nin Trabzon'daki yeni projelerinin ihale tarihleri belirlendi - Son Dakika
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TOKİ'nin Trabzon'daki yeni projelerinin ihale tarihleri belirlendi

17.06.2022 11:31
TOKİ'nin Trabzon'daki yeni projelerinin ihale tarihleri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) en çok yatırım yaptığı şehirler arasında yer alan Trabzon'da yeni projelerin ihale tarihleri belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) en çok yatırım yaptığı şehirler arasında yer alan Trabzon'da yeni projelerin ihale tarihleri belirlendi.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Trabzon'a son 19 yıl içerisinde güncel rakamlarla 4 milyar 588 milyon lira tutarında yatırım yapıldı, farklı alanlarda yüzlerce eser kazandırıldı. Bu yatırımların içerisinde, 8 bin 315 konut, 2 hastane, 5 kamu hizmet binası, 7 okul, 4 spor salonu, 12 ticaret merkezi, stadyum, 2 sevgi evi, 2 aile sağlık merkezi ve diğer sosyal donatılar yer alıyor.

TOKİ, yatırım miktarı 633 milyon 816 bin lirayı aşan konut, dükkan, mescit, terminal binası, gençlik merkezinin çalışmalarına da devam ediyor. Sosyal yapı projeleri kapsamında da 863 konut, 90 dükkan, 25 iş yeri, üç hükümet konağı, mescit, terminal binası ile okul tadilatları yapılıyor.

TOKİ'den kentin tarihine yakışan dönüşüm

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çömlekçi Mahallesi'nde kentin tarihine ve kültürüne yakışan dönüşüm projesi yürüten TOKİ, 130 daire, 19 dükkan ve 423 araç kapasiteli kapalı otoparkın yer aldığı 90 bin metrekarelik ilk etap çalışmasını, bu yıl tamamlamayı hedefliyor.

Projeyle Karadeniz yöresinin renkleriyle uyumlu özgün bir yerleşim hayata geçirilecek. 3 bin 500 metrekare yeşil alana sahip projenin 11 bin metrekarelik ikinci etabında yıkım çalışmaları ise devam ediyor.

40 afet konutunun inşa edildiği Of ilçe merkezinde de önemli bir yenileme projesi başlatan TOKİ, bu kapsamda ticari faaliyetini sürdüren esnaf için 94 dükkan ve 27 ofis yapacak. Ayrıca eski terminal alanında 25 dükkan daha inşa edilecek.

TOKİ, Yomra ilçesindeki 511 konut ve 24 dükkanlı ticaret merkezini tamamladı. Trabzon Bahçecik'te 40 konut ve 11 dükkan, Çaykara'da 85 konut ve 45 dükkan, Maçka Esiroğlu Mahallesi'nde 144 konut, Çömlekçi Mahallesi'nde 106 konut ve Ortahisar İnönü Mahallesi'nde 38 konutun inşası ise sürüyor. Araklı Özgen Mahallesi'ndeki 278 konut da hak sahiplerine teslim edildi.

Ortahisar ilçesi Çimenli Mahallesi 327 sosyal konut projesi ve Yeşilköy Mahallesinde yapılacak 84 konutun ihalesi ise 21 Temmuz'da yapılacak.

TOKİ'den Trabzon'a çevre yatırımları

Trabzon'da güvenli ve çevreyle uyumlu konut alanları geliştiren TOKİ, çevre yatırımları kapsamında kentteki üç millet bahçesini vatandaşların hizmetine sundu.

İçinde yürüyüş ve koşu yolları, spor alanları, dinlenme ve piknik alanları, renk ve koku bahçeleri, millet kıraathanesi, tematik bahçeler ve biyolojik göletin bulunduğu 24 bin metrekare büyüklüğündeki Akçabat Millet Bahçesi'nin yanı sıra 33 bin metrekarelik Vakfıkebir Millet Bahçesi ve eski Avni Aker Stadı alanında projelendirilen 67 bin metrekarelik Ortahisar Millet Bahçesi, kentin çehresini güzelleştirecek önemli çevre yatırımları arasında yer alıyor.

İlk etabı tamamlanan Ortahisar Millet Bahçesi'nde, kütüphane, kafeterya, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş yolları ve ihtiyaç duyulan diğer donatıları ile 960 ağaç, 30 bin 44 çalı ve 32 bin metrekarelik çim alan bulunuyor. Millet bahçesinin ikinci etabın ihalesi 16 Haziran'da yapılacak.

Doğa harikası olan Uzungöl'ün tabii yapısını ve çevresini koruyarak, insanların en doğru biçimde kullanabilecekleri ve doğayı hissedebilecekleri halde tasarlanan Uzungöl Millet Bahçesi'nin ihalesi ise 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Yerel dokuyla uyumlu projeler

Kente, TOKİ'nin Zağnos ve Tabakhane dönüşüm projelerinin yanı sıra 200 yataklı Akçabat Devlet Hastanesi, 400 yataklı Yomra Kaşüstü Hastanesi ile yerel dokuyla uyum içinde sağlık merkezleri, sevgi evleri, pansiyonlar, iş yerleri, sosyal tesisler ve sanayi siteleri de inşa edildi. Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Stadyumu da sporseverlere hizmet veriyor.

Şehir merkezindeki büyük rekreasyon alanlarıyla kentin nefes alması sağlanırken, 15 ilçede şehrin yöresel mimarisinden izler taşıyan, yatay olarak tasarlanmış konutların inşası da devam ediyor.

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Kaynak: AA

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOKİ'nin Trabzon'daki yeni projelerinin ihale tarihleri belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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