Tomas Dimsa sene sonra Zalgiris Kaunas'a döndü!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, bu kapsamında Tomas Dimsa'yı kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, bu kapsamında Tomas Dimsa'yı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Litvanyalı basketbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Dimsa böylece 5 sene sonra eski takımına dönmüş oldu.

26 yaşındaki basketbolcu son olarak Litvanya ekibi Lietkabelis Panevezys'ta forma giyerken ayrıca kariyerinde Frankfurt Skyliners, Prienai-Birstonas Vytautas, Varese Pallacanestro ve Juventus Utena takımlarında oynadı.

Dimsa geçen seon Litvanya Ligi'nde 14.1 sayı, 3.6 asist ve 2.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.



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