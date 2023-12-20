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Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 15. haftasında Zalgiris Kaunas'ı 80-78 yenerek 8. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas\'ı mağlup etti
20.12.2023 - 23:21,
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İSTANBUL, -

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Rain Peerandi, Thomas Bissuel

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 5, Wilbekin 17, Pierre 7, Nigel Hayes-Davis 6, Motley 16, Sertaç Şanlı 3, Papagiannis, Tarık Biberovic, Guduric 7, Dorsey 19, Madar, Sestina

ZALGIRIS KAUNAS: Ulanovas 2, Hollins 7, Birutis 14, Evans 19, Smits 16, Kevarrius Hayes 7, Giedraitis 2, Sumner 6, Dimsa 3, Lavrinovicius 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-26

DEVRE: 37-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-62

5 FAUL: 33.42 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko)

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 15'inci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 80-78 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler 8'inci galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 10'uncu kez sahadan yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, maçta ilk çeyreği 22-26 geride tamamlarken, soyunma odasına da 37-48 geride girdi. Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte farkı eritse de Zalgiris, son periyoda 62-56 önde gitti. Sarı-lacivertliler, Dorsey ve Guduric'in basketleri ile dördüncü çeyreğin başında 64-62 öne geçti. Wilbekin ile skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Dorsey ile de skoru 80-76'ya taşıdı. Son topu da iyi savunan sarı-lacivertliler, mücadeleden 80-78 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA
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