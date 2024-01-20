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THY Euroleague 22. Hafta: A. Efes Barcelona'yı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'a yenildi - Son Dakika
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THY Euroleague 22. Hafta: A. Efes Barcelona'yı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas'a yenildi

THY Euroleague'in 22. haftasında A. Efes evinde Barcelona'yı 98-74'lük skorla mağlup ederken, Fenerbahçe Beko da deplasmanda Zalgiris Kaunas'a 98-75'lik skorla kaybetti. Ligde liderlik Real Madrid'in elinde bulunurken, Fenerbahçe 5. sırada, A. Efes ise 15. sırada yer alıyor.

THY Euroleague 22. Hafta: A. Efes Barcelona\'yı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas\'a yenildi
20.01.2024 - 13:29,
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THY Euroleague'in 22. haftasında A. Efes evinde karşılaştığı Barcelona'yı mağlup ederken, Fenerbahçe Beko da konuk olduğu Zalgiris Kaunas'a yenildi.

THY Euroleague'de 22. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamladı. Bu hafta Türk takımları 2'de 1 yaptı. A. Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona'yı 98-74'lük skorla mağlup etti ve üst üste 2, toplamda 9. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe ise deplasmanda mücadele ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 98-75'lik skorla kaybetti ve bu sezonki 9. yenilgisini aldı. Başantrenör Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos da evinde oynadığı Partizan'ı 84-71'lik skorla yendi ve 14. galibiyetini kazandı.

Real Madrid liderliğini sürdürüyor

Ligde 22. haftanın ardından Real Madrid liderliğini sürdürürken, Madrid'i aynı galibiyet sayıları bulunan Barcelona ve Virtus Bologna takip ediyor. İki takımın ardından 4. sırada Panathinaikos yer alıyor. Ligde Fenerbahçe 13 galibiyetle 5. sırada, Efes de 9 galibiyetle 15. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise 4 galibiyeti olan ASVEL var.

THY Euroleague'in 22. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

A. Efes: 98 - Barcelona: 74

Kızılyıldız: 90 - Baskonia: 91

ALBA Berlin: 65 - Bayern Münih: 82

Olympiakos: 89 - Maccabi Tel Aviv: 72

Virtus Bologna: 73 - Asvel: 63

Zalgiris Kaunas: 98 - Fenerbahçe Beko: 75

AS Monaco: 98 - Real Madrid: 74

Panathinaikos: 84 - Partizan: 71

Valencia Basket: 84 - Olimpia Milano: 72 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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