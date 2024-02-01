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Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a yenildi - Son Dakika
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Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a yenildi

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas\'a yenildi

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 24'üncü hafta maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 96-70 yenildi. Will Clyburn, Anadolu Efes'in en skorer oyuncusu oldu. Anadolu Efes bu mağlubiyetle 15. kez kaybederken, Zalgiris Kaunas ise 9. galibiyetini aldı. Anadolu Efes, bir sonraki maçında Olimpia Milano'yu evinde ağırlayacak.

01.02.2024 00:00
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SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Carlos Peruga, Milos Koljensic, Eduard Udyanskyy

ZALGIRIS KAUNAS: Evans 8, Lekavicius, Hayes 4, Giedraitis 4, Smits 13, Birutis 18, Sumner 3, Dimsa 11, Lavrinovicius, Manek 13, Butkevicius 9, Ulanovas 13

ANADOLU EFES: Larkin 8, Beaubois 5, Bryant 3, Erten Gazi, Clyburn 19, Thompson 17, Pleiss 8, Ercan Osmani, Oturu 2, Willis 2, Jones 6

1'İNCİ PERİYOT: 34-14

İLK YARI: 58-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-59

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 24'üncü hafta maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 96-70 yenildi. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 19 sayıyla Will Clyburn oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 15'inci mağlubiyetini elde ederken, Zalgiris Kaunas ise 9'uncu galibiyetini aldı. Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 25'inci haftasında 2 Şubat Cuma günü evinde Olimpia Milano'yu ağırlayacak.

Kaynak: DHA

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