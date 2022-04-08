Toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi - Son Dakika
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Toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi

08.04.2022 20:59

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımda banka ve kredi kartıyla temassız ödeme uygulamasına geçildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşımda banka ve kredi kartıyla temassız ödeme uygulamasına geçildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meclis Salonu'ndaki tanıtım toplantısında, Kayseri'nin ulaşımından her yerde olumlu söz edildiğini belirtti.

Hayatı kolaylaştırmak adına ulaşımda yenilikler yaptıklarını aktaran Büyükkılıç, toplu taşımada büyükşehirler arasında en uygun fiyatın Kayseri'de olduğunu iddia edebileceklerini, ayrıca aktarma ücreti de alınmadığını kaydetti.

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise ulaşımda 3 iyileştirmeyi, kolaylığı vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.

Vatandaşların toplu taşıma kartları olmasa bile temassız özelliği olan banka kartlarıyla ulaşım sağlayabileceklerini anlatan Canbulut, "Temassız kartları da olmazsa NKolay mobil uygulamasını yükleyerek, NFC özelliği olan cep telefonlarını kullanarak toplu ulaşımdan faydalanabilecekler. Toplu taşıma kartlarına mobil uygulama üzerinden kredi yüklemesi yapabilecekler. Aktarma özelliğinin de sisteme tanımlanmasıyla bu özellikten de yararlanılabilecek." diye konuştu.

Mastercard Türkiye Başkan Yardımcısı Hakan Tatlıcı da BM'nin yayınladığı bir raporda, 2050 yılında tüm kentlerdeki nüfusun yüzde 70'inin artık şehirlerde yaşayacağının paylaşıldığını, bu nedenle de ulaşımın daha çok önem kazanacağını aktardı.

Bu projeyle ulaşımdaki "bakiyeniz bitti" sesini ortadan kaldırdıklarını anlatan Tatlıcı, "Bunu yaparken de global deneyimimizi Türk reçetesiyle Kayseri'ye getirdik. Önümüzdeki günlerde tüm Kayserililer kredi kartları ve banka kartlarını ulaşımda kullanabilecekler ve bakiyen bitti sesini duymayacaklar." diye konuştu.

E-Kent Geçiş Kontrol ve Biletleme Sistemleri Genel Müdürü Atıl Aykar ise şehir adına çok önemli bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, göstermiş olduğu vizyondan dolayı Kayseri Ulaşım AŞ'ye teşekkür etti.

Aykar, birçok şehirde temassız çözümleri Mastercard'ın da altyapısını kullanarak hayata geçirdiklerini dile getirerek, mobil uygulamanın IOS ve Android marketlerden indirilebileceğini ve bu sayede çeşitli finansal fırsatlardan da yararlanılabildiğini kaydetti.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ise ulaşımda kullanılan bilet, kart gibi araçların zaman içinde yaşadığı değişime dikkati çekti.

Mobil ödemelerin yaygınlaştığını vurgulayan Adaca, "Ulaşımın da buna eşlik etmesi gerekirdi. Bu projeye destek verdiğimiz için mutluyum. Ulaşım tecrübeyle öğreniliyor. Bizler de 15 yıl önce çeşitli aksaklıklar yaşadık, yapa yapa mükemmele yaklaştık." diye konuştu.

Tanıtımın ardından katılımcılar belediye otobüsünde yeni uygulamaları denedi.

Toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi
Toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi
Toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Kredi, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toplu taşımada banka ve kredi kartıyla temassız ödemeye geçildi - Son Dakika


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