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Toroslar'da kar ve heyelanla mücadele - Son Dakika

Toroslar'da kar ve heyelanla mücadele

14.01.2022 16:01

Toroslar'da kar ve heyelanla mücadele Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Manavgat, Akseki ve İbradı'da heyelan ve kar nedeniyle kapanan yolları açmaya devam ediyor.

Toroslar'da kar ve heyelanla mücadele

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Manavgat, Akseki ve İbradı'da heyelan ve kar nedeniyle kapanan yolları açmaya devam ediyor. Bir yandan kar temizleme çalışması bir yandan tuzlama çalışması yapılırken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Alanya'nın yüksek kesimlerinde 4 gün etkili olan kar yağışı ve sağanak yağış beraberinde heyelanları da getirdi. Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin kullandığı Taşatan yolu güzergahında bulunan Bedan Karaköy, Gören ve Köprülü'de kar ve heyelan, ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına yol açtı. Herhangi bir olumsuzluğa karşın teyakkuzda bekleyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek yolu trafiğe açtı.

"Yaylada kar mücadelesi"

Alanya'nın yaylalarında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İmamlı, Özvadi ve Uğrak yaylalarındaki karla mücadele çalışmaları Karaman il sınırına kadar yapıldı. Ekipler, özellikle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için nöbetlerine devam ediyor. Diğer yandan heyelan nedeniyle yuvarlanan taşların yıktığı Mahmutseydi Mahallesindeki evin hafriyatı yoldan kaldırıldı. Mahalle yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

"Akseki'de yollar kapanmıyor"

Akseki'nin yüksek kesimlerinde de yol açma çalışması yapılıyor. Greyder ve dozerlerle Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan yollarda biriken karları temizleyen ve ulaşıma açan ekipler zorlu kış şartlarında çalışıyor.

"İbradı'da tuzlama yapıldı"

Akseki Kuyucak'ta yaşayan vatandaşlar da yollarını açık tutan Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından son derece memnun olduğunu belirtti. İbradı'da kardan temizlenen yollarda don olan noktalarda tuzlama çalışması yapıldı.

"Vatandaşlar uyarılıyor"

Öte yandan, Manavgat'ta Karavca Mahallesi grup yolunun heyelandan çökmesi sonucu, yol ulaşıma kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan mahalle yolunu açma çalışmalarına başladı. Mahalle sakinlerinin meydana gelen heyelandan dolayı kapanan grup yolu yerine ulaşımlarını Demirciler-Saraçlı grup yolundan sağlamaları bildirildi. Ayrıca bu yolları kullanacak vatandaşların trafik işaret ve yönlendirme levhalarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Toroslar'da kar ve heyelanla mücadele
Toroslar'da kar ve heyelanla mücadele
Toroslar'da kar ve heyelanla mücadele

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İbradı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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