Son Dakika Haberleri: Toroslar'da yol çalışmaları kesintisiz devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Toroslar'da yol çalışmaları kesintisiz devam ediyor

1 saat önce

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, yağışlar nedeniyle yol bozulmalarının önüne geçebilmek amacıyla Arslanköy Mahallesi'nde bahçeler arası büz boru döşeme çalışması yaptı.

Toroslar'da yol çalışmaları kesintisiz devam ediyor, System.String[]
MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, yağışlar nedeniyle yol bozulmalarının önüne geçebilmek amacıyla Arslanköy Mahallesi'nde bahçeler arası büz boru döşeme çalışması yaptı.

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde stabilize yol çalışmalarını sürdürüyor. Yağışlı havalarda su birikintileri nedeniyle oluşabilecek yol bozulmaları ve çamur oluşumlarını önlemek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arslanköy Mahallesi'nde bahçeler arası büz boru döşeme çalışması yaptı.

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bir kentin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergesi, ulaşım ağının kaliteli ve kesintisiz olmasıdır. Bu düşünceden yola çıkarak ilçemizin ulaşım ağını istediğimiz seviyeye yükseltmek için mahallelerimizdeki yol çalışmalarını hızlandırdık. Vatandaşlarımızın özellikle kış aylarında ulaşımdan kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için eksiklikleri belli bir program dahilinde gideriyoruz. Daha yaşanılabilir bir Toroslar hedefiyle çıktığımız yolda vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri tek tek yerine getireceğiz" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:18 Kaynak: İHA
arslanköy, toroslar, döşeme, su, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Gizemli yol"a gelip, deneme yapıyorlar Gören şaşıp kalıyor! İş makinasıyle denize girdiler Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar Sulama çalışması yapan belediye çalışanı çimlerde uyuyan kişi tarafından dayak yedi! Kamera kayıttaydı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toroslar'da yol çalışmaları kesintisiz devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]