Torununu bıçakla öldüren dedenin ilk savunması - Son Dakika
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Torununu bıçakla öldüren dedenin ilk savunması

28.02.2022 09:43
Torununu bıçakla öldüren dedenin ilk savunması

Eskişehir'de para istediği gerekçesiyle torununu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dede mahkemedeki ilk savunmasında, "Belimdeki bıçağı kendimi koruma amaçlı ona salladım. Kim torununu öldürmek ister ki" dedi.

Eskişehir'de para istediği gerekçesiyle torununu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dede mahkemedeki ilk savunmasında, "Belimdeki bıçağı kendimi koruma amaçlı ona salladım. Kim torununu öldürmek ister ki" dedi.

Olay, Tepebaşı ilçesine Bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, sokak üzerinde ikamet eden Ali Gölbaşı (57) ile torunu Alihan Gölbaşı (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine dede Gölbaşı torununu bıçakla yaraladı. Yaralanan Alihan Gölbaşı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan dede Ali Gölbaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili katil zanlısı Ali Gölbaşı hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede zanlı hakkında 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Ali Gölbaşı, duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatı dışında katılan olmadı.

"Kim torununu öldürmek ister ki"

Mahkemedeki ilk savunmasında maktul torununun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisinden sürekli para istediğini söyleyen sanık Ali Gölbaşı, "Olay sabahı Alihan eşimle kavga etmiş. Eşim ağlıyordu. Ne olduğunu sordum söylemedi. Daha sonra eşim evden çıkarak mendil satmaya gitti. Alihan ise evde kaldı. Yeni bir silah almış, bana silahı gösterip 'hadi iyisin, iyisin' dedi. Alihan arkadaşıyla birlikte evde hazırladıkları tüpte uyuşturucu kullanıyorlardı. Ben evden çıktım ve akşam eve geldim. Dışardayken 3-4 tane bira içmiştim. Geldiğimde Alihan evde tek başınaydı. Bir ara mutfağa girdim. Masada duran, hurdacılık işinde kullandığım bıçağı alıp belime koydum. Dışarı çıkacaktım ancak Alihan gelip benden para istedi. Param olmadığını söyledim. Bana küfür etti ve yüzüme tokat attı. Montunun fermuarını açtı ve ben de daha önceden tabancası olduğunu gördüğüm için onu çıkaracak sandım. Ben de belimdeki bıçağı kendimi koruma amaçlı ona salladım. Kim torununu öldürmek ister ki. Sonra Alihan yere çöktü. Babası geldi, arabaya alıp hastaneye götürdüler. Alihan daha önce de eşime bıçakla saldırmıştı" dedi.

Maktul Alihan Gölbaşı'nın Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dedesi ve babaannesine karşı 'konutta silahlı yağma' suçundan yargılandığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Gölbaşı'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek, tanık ve müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR

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Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Tepebaşı, Sulh, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Torununu bıçakla öldüren dedenin ilk savunması - Son Dakika


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