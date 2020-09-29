Toyota'nın yeni Müşteri Deneyimi Direktörü Oğuz Odyakmaz oldu

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de yeni organizasyonel yapılanma çerçevesinde CEX (Customer Experience-Müşteri Deneyimi) Direktörlüğü görevine Oğuz Odyakmaz getirildi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, mesleki kariyerine 2005 yılında Petrol Ofisi'nde Saha Müdürü olarak başlayan Odyakmaz, bayi yönetimi, satış ve satış sonrası hizmetler alanında 15 yıldan fazla tecrübeye sahip.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ'de yaklaşık 10 yıl boyunca Satış Sonrası Bayi Saha Yönetimi'nde tecrübe edinen Odyakmaz, son olarak 2017 yılında Bayi Satış Sonrası Operasyonları Müdürü olarak atanmıştı.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Odyakmaz, evli ve bir çocuk babası.