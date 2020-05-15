'Toz taşınımı virüs gibi organik patojenleri getirebilir' - Son Dakika

'Toz taşınımı virüs gibi organik patojenleri getirebilir'

METEOROLOJİ Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu gelecek sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyarırken, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Yunanistan ve Bulgaristan'da etkili olacağını, Türkiye'de ise Trakya ve Kuzey Ege'de hafif görüleceğini belirtti.

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METEOROLOJİ Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu gelecek sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyarırken, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Yunanistan ve Bulgaristan'da etkili olacağını, Türkiye'de ise Trakya ve Kuzey Ege'de hafif görüleceğini belirtti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatih Nadirler ise tozun beraberinde getirdikleri arasında birçok kimyasal madde, bakteri, virüs gibi organik patojenlerin olduğunu kaydetti.

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, DHA'ya açıklamada bulundu. Macit, özellikle hafta sonu etkili olması beklenen sıcak havaya karşı halkı uyararak, "Yüksek basınç merkezinin etkisiyle önümüzdeki hafta ortasına kadar, herhangi bir kuvvetli rüzgar beklemiyoruz. Buna bağlı olarak 14-16 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan ve Bulgaristan'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülebilir. Ancak ülkemizde sadece Trakya ile Kuzey Ege'de hafif olmak üzere toz taşınımı görebiliriz. Özellikle yer seviyesinde bunun etkilemesini beklemiyoruz. Hayatı önemli derecede etkileyecek toz taşınımını Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak beklemiyoruz" dedi.

'SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK'

Macit, Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak hafta sonu için sıcak hava dalgası uyarısında bulunduklarını hatırlatarak, "Buna bağlı olarak hafta sonunda ve önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 10 ile 13 derece üstünde seyretmesini bekliyoruz. Hafta sonunda hava Ankara'da 35 derece civarında olacak, İstanbul'da 33 derece, İzmir'de 37-38 derece civarında sıcaklık görülecek. Yine Ege bölgesinde 37-39'lar, Akdeniz bölgesinde 37-38 dereceler, Marmara bölgesinde Sakarya ve Balıkesir'de 38 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Bu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde, dolayısıyla sıcak havanın özellikle hafta sonunda ve önümüzdeki hafta ortasına kadar yurdumuzun büyük bir kesimini etkileyeceğinden, vatandaşlarımızı sıcak havaya karşı uyarmak istiyorum. Yağış beklemiyoruz. Bütün bölgelerimiz az bulutlu ve açık geçecek" diye konuştu.

'ÇÖL TOZU DA ÜST SOLUNUM VE AKCİĞERLERİ ETKİLİYOR'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatih Nadirler ise toz taşınımının koronavirüsü getireceğine dair bilimsel veri olmadığını söyledi. Nadirler, çöl tozlarının da koronavirüs gibi, üst solunum yollarında etkili olup, akciğere indiğini aktardı. Nadirler, "Çöl tozu başlı başına bir iritan madde, solunum yollarında akut iritasyona neden olur. Özellikle ilk başta üst solunum yolunda burunda akma, boğazda tahriş, öksürük gibi belirtiler verir. Toz tek başına gelmiyor, tozun beraberinde getirdikleri de var. Birçok kimyasal madde, bakteri, virüs gibi organik patojenler de hava akımının da yüksek olması sebebiyle rahatlıkla bizlere ulaşabilir. KOAH, anfizem, astım gibi akciğer hastalıkları olanlarda risk daha yüksek, direkt akciğerlere alınıyor ve kan dolaşımına geçiyor. Dolaşım ve kalp hastalığı olanlara da zarar veriyor. Bağışıklık sistemi düşük olanlarda risk daha yüksektir" dedi.

'ÇÖL TOZUNDA DIŞARIYA ÇIKMAYIN'

Standart maskelerin çöl tozundan korumayacağını söyleyen Nadirler, "Koronavirüs birkaç aydır hayatımıza girdi, bununla alakalı bilimsel çalışma yok. Bazı bakterilerin bu yolla taşınarak enfeksiyon riskini artırdığı söyleniyor. Standart maskeler virüsten bile yüzde yüz korumuyor. Daha profesyonel maskeler kullanmak lazım. Çöl tozu için de normal maskelerde risk yüksektir. Çöl tozu geldiğinde kapı, pencere kapalı bir şekilde evde kalmak lazım, risk grupları hava güzel diye dışarı çıkmasın" uyarısında bulundu.


Bulgaristan, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Toz taşınımı virüs gibi organik patojenleri getirebilir' - Son Dakika

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