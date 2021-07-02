Dekor tasarımı Hakan Dündar 'a, kostüm tasarımı Funda Karasaç 'a, ışık tasarımı Mustafa Bal 'a ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait oyunda Yunus Emre 'yi Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Alpay Ulusoy canlandırıyor.

Sönmez Atasoy 'un yazdığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt 'un yönettiği oyun, "Yüreklerimiz neyi arar bu yolculukta" temasını işliyor.

Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Bizim Yunus", festivalde sanatseverlerle buluştu.

Trabzon 'da düzenlenen "21.Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin ikinci gününde "Bizim Yunus" adlı tiyatro oyunu sahne aldı.

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da 21. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde 'Bizim Yunus' oyunu sahnelendi - Son Dakika

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