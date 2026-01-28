Trabzon'da 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Trabzon'da 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Başladı

Trabzon\'da 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Başladı
28.01.2026 20:17
Trabzon'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Trabzon'un ev sahipliğinde düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Beşirli Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türkiye şampiyonasının çok kıymetli olduğunu, güreşe destek vermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Şahin, Trabzon'un bir spor şehri olduğunu belirterek, "Bu şehrin tüm spor aktivitelerinde daha iyi ve daha yüksek dereceler elde etmesi için tüm kurumlarımızın birlikte mücadele edeceğini ifade etmek istiyorum. Organizasyonun, spor şehri Trabzon'da, turizm şehri Trabzon'da, kadim şehir Trabzon'da yapılmasına destek olan kıymetli federasyon başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. İl müdürümüzü tebrik ediyorum. Desteklerinden dolayı büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Müsabakaların sağlıkla, huzurla geçmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise organizasyonun önemine değinerek, "Trabzon'un birçok özellikleri var ama Trabzonspor'la beraber bütünleşen bütün spor dallarının da icra edilebileceği olimpik altyapısı olan bir spor şehri. Bu şehirde hem ulusal hem uluslararası organizasyonlar yapılıyor, olimpiyatlar yapılıyor. Avrupa Yaz Oyunları yapıldı. Avrupa Gençlik Olimpiyatları yapıldı. Liseler arası oyunları oynandı ve böyle altyapısı olan bir şehirde sağ olsunlar hem bizlerin hem spor müdürümüzün gayretiyle birlikte şu anda Güreş Federasyonumuz bu önemli organizasyonu şehrimize verdi. 58 ilimizden tam 898 sporcu kardeşim çok önemli bir organizasyona imza atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Genç, sporculara başarılar diledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de Trabzon'da güreşi daha iyi noktalara getireceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gerçekten Trabzon'un imkanlarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizler de işte büyükşehir belediye başkanımıza ziyarete gittik. Valimizi ziyarete gittik. Burada bütün siyasilerimizin, bürokratlarımızın, herkesin ufak ufak katkısı olacaktır. Güreş çok maliyetli bir branş değil. Gerçekten istediğimiz şeyler mütevazı şeyler. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Bu ülkenin evlatlarına ata sporu güreşe birazcık olsun destek istiyoruz. Bu anlamda ben belediyemize, valiliğimize, karayolları bölge müdürlüğüne, yine oranın da bir takımı var. Bütün belediyelerimize, sivil toplum örgütlerine, Trabzon'da spor ve güreş için kim emek veriyorsa herkese buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da öndemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, sporculara başarılar diledi.

Protokol üyeleri ve sporcuların katıldığı seremoni, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları oynanması ve güreş müsabakalarıyla devam etti.

Şampiyona, 31 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'da 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzon'da 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Başladı - Son Dakika
