- Trabzon'da geceyi aydınlatan yıldırımlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Trabzon'da geceyi aydınlatan yıldırımlar böyle görüntülendi

TRABZON - Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında, şehrin birçok yerinde peş peşe şimşek çaktı. Çakan şimşekler bulutların içerisinden böyle görüntülendi.

Öte yandan yağışın yoğun bir biçimde yaşandığı Yomra ilçesinde yolların bazıları dere suyu nedeniyle trafiğe kapanırken sabah itibariyle kapalı yol kalmadı.