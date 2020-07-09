- Trabzon'da geceyi aydınlatan yıldırımlar böyle görüntülendi - Son Dakika

- Trabzon'da geceyi aydınlatan yıldırımlar böyle görüntülendi
Trabzon'da geceyi aydınlatan yıldırımlar böyle görüntülendi Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında, şehrin birçok yerinde peş peşe şimşek çaktı.
Trabzon'da geceyi aydınlatan yıldırımlar böyle görüntülendi
TRABZON - Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sırasında, şehrin birçok yerinde peş peşe şimşek çaktı. Çakan şimşekler bulutların içerisinden böyle görüntülendi.
Öte yandan yağışın yoğun bir biçimde yaşandığı Yomra ilçesinde yolların bazıları dere suyu nedeniyle trafiğe kapanırken sabah itibariyle kapalı yol kalmadı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:58 Kaynak: İHA
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