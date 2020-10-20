Trabzon'da "Sivil toplum buluşmaları" programı gerçekleşti - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı'nca finansi edilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında "Sivil Toplum Buluşmaları" programı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük esasına dayalı faaliyet gösteren yapılar olduğunu aynı zamanda bir toplumsal değerler birlikteliği olarak eşitlikçi ve adil bir toplum oluşturma hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla devletten bağımsız ancak bir paydaş olarak devletle birlikte faaliyet yürüttüklerini ifade eden Ustaoğlu, bu anlamda halkın kendilerini etkileyen konularda toplumsal katılım gösterebildiği mecralar olan sivil toplum kuruluşlarının önemli vazifeler ifa etmesi sebebiyle kamu sektörünün önemli paydaşlar olarak gördüğüne değindi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç da Türkiye'de son 17 yılda demokratikleşme ve sivilleşme alanında yapılan reformlar, dijitalleşme alanında Genel Müdürlüğün yürüttüğü faaliyetler ile sivil topluma ve vatandaşa yönelik e-devlet hizmetlerindeki gelişimi anlattı.

Kılıç, Dernekler Dairesi Başkanlığı'ndan, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne geçiş süreci ve sonrasında hayata geçirilen çalışmalardan ve ileride yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa, sosyal girişimcilik, sivil topluma yönelik finansman kaynakları, dijital araçlar ve uygulamalar, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan proje destekleri ve Sivil Toplum Mevzuatı konularında yapılan sunumlarla devam etti.

Programın ikinci gününde, Avrupa'dan iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ile kamu-sivil toplum işbirliğinin ve sivil toplum kuruluşlarının iletişim becerilerinin artırılması konularında kamu ve STK temsilcilerinin interaktif olarak katılımıyla çeşitli atölye çalışmalarıyla sona erecek.