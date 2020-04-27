TRABZON Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı - Son Dakika

Trabzon 'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç 'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A. (35) gözaltına alındı. Saldırıdan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan İ.A. ile adı açıklanmayan bir yakını hakkında bugün yeniden gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A. ve yakınını Sürmene ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım