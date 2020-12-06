Trabzonspor, 21 maç sonra ilk peşinde

Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu karşılaşmayı kazanıp ligde 21 maç sonra üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor.

CEZALI: Pereira

- Trabzon