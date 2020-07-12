Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: 'Rakibi kolladılar' - Son Dakika

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: 'Rakibi kolladılar'

Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Trabzonspor'un bu sezon ya da önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olacağına inandığını belirtirken, hakem hatalarıyla ilgili sert açıklamalar yaptı.

Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Trabzonspor'un bu sezon ya da önümüzdeki sezon mutlaka şampiyon olacağına inandığını belirtirken, hakem hatalarıyla ilgili sert açıklamalar yaptı.

Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu


Bordo mavililerin bir hikaye yazdığını belirten Alp, "Hikayenin sonu elbette şampiyonluk olacaktır. Ama bu sezon, ama gelecek sezon. O hikayeyi tamamlayacağız" dedi. Trabzonlu yönetici, federasyon kurullarının adil kararlar verdiği, hakemlerin maçları hakkaniyetle yönettiği bir futbolun herkesi özlemi olduğunu da ifade ederken şu açıklamalarda bulundu:



Sıralamayı hakemler yapsın


"Güçlünün hukuku değil, hukukun gücünün hakim olması gerekiyor. Önceki sezonlarda da ve maalesef bu sezonda da hakemler tarafından en çok canı yakılan kulüp biz olduk. Sahadaki hakem gördüğünü çalamayacak ise VAR'daki hakem izlediğini sahadaki hakemin kulağına söylemeyecek ise neden maçlara çıkıyoruz? O zaman hakemler takımların kadrolarına bakarak kendi arasında sıralamayı belirlesin, bizi de hiç yormasınlar. Mesela sahamızda oynadığımız Başakşehir maçında net penaltımız verilmiyor. Hadi hakem görmedi, VAR'daki neden çağırmıyor? Keza diğer maçlarımızda da durum farklı değildi.


İmtiyaz değil, adil oyun için


Oyunu tutmaktan kaynaklı kaybettiğimiz puanlar, hakemlerin haksız kararlarıyla elimizden aldığı puanları topladığımızda şu anda ligde herkes ikincinin kim olacağını konuşuyor olacaktı. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum; Bize karşı sayısız defa haksız kararlar verilirken, rakibimiz de kollandı. Yönetim olarak masa başında bu haksızlıklara karşı mücadelemizi verdik. O mücadele birileri gibi imtiyaz için değil, adil bir oyun içindi. Tam olarak başardık diyemem. Başarı ancak söz konusu yapının tamamen değişmesiyle olacak. Zaten onu değiştirmeden futbolumuzda adil oyundan bahsedemeyiz."


Haklı gerekçelerimizi CAS'a sunduk


Karadeniz ekibinin asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Hüseyin Çimşir tercihinin doğru bir karar olduğunu belirtirken, 16 Temmuz'da yapılacak CAS'taki duruşmas için ise şunları söyledi: "CAS'a itirazımızı yaptık. Biz finansal anlamda haklı gerekçelerimizi ortaya koyduk. Savunmamızı da duruşma günü yapacağız ve sonrasında kararı bekleyeceğiz."


Mehmet Yiğit Alp, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 07:40 

Son Dakika Spor Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: 'Rakibi kolladılar' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 13:02 Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar 12:21 İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu 12:01 İkinci el online otomobil satışında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu 11:56 Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 11:03 Yalova'da sahil kenarındaki mahalleye giriş için 5 TL ücret alınıyor 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:38 Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor? 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 08:46 Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 08:00 Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar
13:02
İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu
12:21
İkinci el online otomobil satışında en çok tercih edilen marka Volkswagen oldu
12:01
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir
11:56
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
11:18
Yalova'da sahil kenarındaki mahalleye giriş için 5 TL ücret alınıyor
11:03
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
10:56
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
10:38
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
10:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 13:57:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: 'Rakibi kolladılar' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]