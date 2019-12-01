Trabzonspor'da son dakika! Galatasaray maçında...

Avrupa'ya havlu atan ve artık tamamen ligdeki şampiyonluk yarışına odaklanan Trabzonspor, Galatasaray maçı için geri sayıma geçti. Avrupa'da iddiası olmaması nedeniyle hafta başından bu yana dev maçı düşünen Fırtına, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Maça yönelik taktiksel çalışmaların yapıldığı antrenmanda sakatlıklarını tamamen atlatan Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban gibi yıldızların takımla çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü. İki futbolcunun da 21 kişilik kadroda olacağı, maçın gidişatına göre oyuna dahil olabileceği öğrenildi.



Erce kulübeye geçiyor



Kaleci Uğurcan'ın da cezasının bitmesi nedeniyle kritik mücadelede yeniden Erce'den eldivenleri devralacağı belirtildi. Orta sahada ise Abdulkadir Parmak cezası sebebiyle bu akşam forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlıkları devam eden Novak, Onazi, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz da bu önemli sınavda görev yapamayacak.



Biletler tamamen bitti



Dev maç öncesinde Trabzon şehri de geri sayıma geçti. Perşembe günü oynanan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Getafe maçına ilgi göstermeyen Bordo-Mavili taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasının biletlerini tamamen tüketti ve maç saatini beklemeye başladı. Bu akşam 19.00'da başlayacak karşılaşmada Bordo-Mavili futbolculara, 40 bin kişilik müthiş bir destek olacak. (Fanatik)