Trabzonspor ile Denizlispor, 39. randevuda - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor ile Denizlispor, 39. randevuda - Son Dakika Spor

Trabzonspor ile Denizlispor, 39. randevuda

6 saat önce

Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşacak iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı.

Trabzonspor ile Denizlispor, 39. randevuda, System.String[]

Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşacak iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.


Trabzonspor, bu maçlarda 57 gol atarken kalesinde 27 gol gördü.


Sahasında tek yenilgi


Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında bir kez yenildi. Bordo-mavili ekip, kendi evinde oynadığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, tek yenilgisini 2008-2009 sezonunda 2-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:01 
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