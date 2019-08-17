Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçı için İstanbul'a gitti
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Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçı için İstanbul'a gitti

1 saat önce

- Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçı için İstanbul'a gittiTRABZON - Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maç için İstanbul'a gitti.

- Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçı için İstanbul'a gitti
TRABZON - Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maç için İstanbul'a gitti.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptı. Bordo-mavililer daha sonra yeni sezonun ilk maçı için özel uçak ile İstanbul'a uçtu. Bordo-mavilileri havalimanında bir grup taraftar uğurladı.
Trabzonspor'un Kasımpaşa kafilesinde şu isimler yer aldı:
"Uğurcan, Erce, Arda, Majıd, Hüseyin, Campı, Ivanıldo, Pereıra, Kamil, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Obı Mıkel, Doğan, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Tony, Donıs, Fıratcan, Ekuban, Sörloth."
Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:44 Kaynak: İHA
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