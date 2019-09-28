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Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı (3)

45 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Otoyolda Ankara yönüne giden H.K. idaresindeki 06 BG 0532 plakalı çekici, aynı yönde ilerleyen Taner Y. yönetimindeki 08 K 7692 plakalı tır, Slavico G'nin kullandığı Sırbistan plakalı tır ile Osman Y. yönetimindeki 34 VB 2752 plakalı otomobil, Bekirdere rampası mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü Osman Y. ile aynı araçtaki eşi Elif Y. ve oğlu Ali Namık Y. yaralandı, annesi Hacer Y, Fadime O. ve Sahure Ö. hayatını kaybetti.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, inceleme sonrası Kocaeli Asri Mezarlık morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan otoyolun Ankara yönü, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Öte yandan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldı.

Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere Bekirpaşa Polis Merkezine götürüldü.

Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı (3)

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:18 Kaynak: AA
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Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
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