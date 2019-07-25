Son Dakika Haberleri: Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

27 dakika önce

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir son yolculuğuna uğurlandıBİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Zafer Özdemir toprağa verildi.
Hizan Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Hizan Devlet Hastane bahçesinde Özdemir için tören düzenlendi. Törende İlçe Müftüsü Murat Demir dualar okudu. Demir, "Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" dedi.
Törene, Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Ümit Duyu, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Törenin ardından Özdemir, Gayda mezarlığında toprağa verildi.
Bitlis, Hizan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:44 Kaynak: İHA
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