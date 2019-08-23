Trafik kazasında ölen özel harekat polisi toprağa verildi

Gümüşhane'de görevine gittiği sırada geçirdiği trafik kazasında hayatına kaybeden özel harekat polisi Hamdullah Kırtay, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Yakınları tarafından cenazesi alınarak Giresun'un Tirebolu ilçesine getirilen 21 yaşındaki Kırtay için merkez Uzunkum Camisi'nde tören düzenlendi. Burada anne Firdevs ve baba Nedim Kırtay'ı yakınları teskin etti.

Kırtay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İğnece köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Hamdullah Kırtay'ın nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Cenaze törenine, Kırtay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır ve ilçe kaymakamları katıldı.

Kırtay, dün Gümüşhane'deki Özcan Mahallesi Elmalı Caddesi'nde, kullandığı 08 AAD 693 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Kırtay'ın, görevine gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenilmişti.