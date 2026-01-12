Trafikte Çalışmalar Nedeniyle Geçişler Kontrollü

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, karşı istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 10-12. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma, diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 15-43 ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bursa-Keles yolunun 16-17. kilometrelerinde muhtelif kesimlerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Ayancık-Sinop yolunun 11-12. kilometrelerinde heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.