Son Dakika Haberleri: Trafikte Şaşırtan Görüntü

Trafikte Şaşırtan Görüntü

45 dakika önce

Trafikte şaşırtan görüntü Motosiklet sürücüsü güneşten korunmak için kullanılan şemsiyeyi yağmurda ıslanmamak için kullandıGAZİANTEP - Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsü genellikle güneşten korunmak için kullanılan dev şemsiyeyi trafikte seyir halindeyken yağmurdan korunmak için kullanınca...

Trafikte şaşırtan görüntü
Motosiklet sürücüsü güneşten korunmak için kullanılan şemsiyeyi yağmurda ıslanmamak için kullandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsü genellikle güneşten korunmak için kullanılan dev şemsiyeyi trafikte seyir halindeyken yağmurdan korunmak için kullanınca hem kendini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken kameralara yakalanan bir vatandaş yoğun yağış nedeniyle yoluna dev bir şemsiyeyle ile devam etti. Motosiklet sürücüsünün yağmurlu havada aracıyla birlikte seyir halindeyken bir eliyle şemsiyeyi tutup diğer eliyle motosikletini kullanmaya çalışması ilginç olduğu kadar tehlikeli görüntülerin de oluşmasına neden oldu.
Uzun süre yoluna elinde tuttuğu şemsiye ile devam eden motosiklet sürücü daha sonra gözlerden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:11 Kaynak: İHA

Gaziantep, Motosiklet, Şemsi Tebrizi, 3. Sayfa
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