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Traktör devrildi: 1 ölü,2 yaralı

2 saat önce

Bingöl'de traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Traktör devrildi: 1 ölü,2 yaralı, System.String[]
Bingöl'de traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tarlaya ot biçmeye giden 3 kişinin bulunduğu traktör devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Ayman (15), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Diğer 2 yaralı ise Elazığ'a sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:24 Kaynak: İHA
kaza, bingöl, traktör, öldü, 3. Sayfa
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