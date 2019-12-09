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Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine seminer dizisi

6 saat önce

Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bir seminer dizisi düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine seminer dizisi, System.String[]

Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bir seminer dizisi düzenlendi.


Trakya Üniversitesinde düzenlenen Hasta Hakları Semineri; Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörü Dr. Ceren Yöndem, Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü'nden Deniz Solakoğlu, Şebnem Tevattepe Ezmen ve Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hasta Hakları Birim Sorumlusu Eğitmen Birgül Sel tarafından verildi.


Seminer dizisinin ikinci kısmında, Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Organ Bağışı Sorumlusu Hakan Meyva ve Sevcan Kes tarafından organ bağışının önemi, organ bağışının ne olduğu ve hastanın sahip olduğu haklar üzerine öğrencilere bilgi verildi.


Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve organ bağışına teşvik etmekle beraber organ bağışının hayat kurtarmasına dikkat çekildi. - EDİRNE

Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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