Trakya Üniversitesinde Cumhuriyetin 97. yılına özel sergi düzenlenecek - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesince dijital ortamda "Cumhuriyetin 97 Yılı, 97 Eser/ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Sanal Karma Sergisi" açılacak.

Serginin küratörü TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün yaptığı yazılı açıklamada serginin 29 Ekim'de sosyal medya hesapları üzerinden açılacağını bildirdi.

Tüzün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletine armağan ettiği en önemli bayramlardan olduğunu belirtti.

Kutlamalar kapsamında uluslararası bir sergi düzenlemeye karar verdiklerini aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

"Bu sergiyi gelenekselleştirmeyi planlıyoruz. Sergimizin uluslararası bir etkinlik olarak planlanmış olmasının başlıca amaçlarından biri, başta Balkanlar olmak üzere tüm ülkelerle sanatsal ve kültürel iş birliğine katkıda bulunmaktır.

Bir diğer neden ise Ulu Önderimizin 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün toplumların her konuda yaptıkları barışçıl iş birlikleri ve birbirilerine karşı olan saygıları sayesinde gerçekleşebileceği gerçeğidir."

Serginin üniversitenin sosyal medya hesaplarından izlenime sunulacağı belirtildi.