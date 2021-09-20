Trakyalı sanayiciler Dijital Dönüşüm Laboratuvarı ile atılım yapacak - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansının destekleriyle Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarı kuruldu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan laboratuvarın tanıtım programında yaptığı konuşmada, proje kapsamında sanayicinin dijital dönüşüm konusunda bilgi ve tecrübesini artırmak, bu konuda onlara destek olmak amacı ile 16 modülden oluşan eğitim verileceğini söyledi.

Şahin, 5 yıllık projeksiyonda 295 firmanın eğitimlerini bitirmesi ve 150 firmanın panel ve eğitim programından yararlanarak şirketlerin dijital dönüşümü tamamlamasının hedeflendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Trakya'da ve özellikle Çerkezköy'de sanayinin yoğun olması ve çalışanlara dijital dönüşümü gösterebileceğimiz bir yer olması gerektiğini düşünerek, Sanayide Dijital Dönüşüm Laboratuvarını oluşturduk. Projeyle Trakya'daki bütün OSB'leri projeye ortak ederek onların da çalışanlarına eğitim verilsin istedik. Meslek liselerindeki çocuklarımız da gördükleri eğitimleri uygulamalı olarak dijital fabrika nedir, bunu uygulamalı olarak görebilecekleri ihtiyaca cevap veren bir laboratuvar oldu burası.

Trakya'daki OSB'ler, öğrenciler burada birebir uygulamalı eğitim alabilecek. Amacımız geleceğin dünyası olan dijitalleşmenin, verimliliğin çok önemli olduğu bu dönemde rekabeti, ihracatı artırabilmek. Bu nedenle laboratuvarın önemli olduğuna inanıyoruz. İnşallah Trakya Türkiye'de fark yaratacak. Sanayiye yönelik ara eleman değil aranan eleman noktasında ciddi bir kaynak oluşturacak."

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de laboratuvar ile amaçlarının dijital dönüşümün ne olduğunu sanayiciye ve öğrencilere anlatmak olduğunu dile getirdi.

Projenin tanıtımının yapılmasının ardından, eğitimlere katılıp başarılı olan 9 personele sertifika verildi.

Laboratuvar Trakya'daki OSB'lere, mesleki ve teknik liselere ve ilgili meslek yüksekokullarına hizmet verecek.

Proje ile dijital dönüşüm konusunda işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve Trakya genelinde dijital dönüşüm konusunda farkındalık oluşturularak, firmaların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya yönelik danışmanlık verilmesi hedefleniyor.