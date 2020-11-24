Tren garında çizdirdiği resimlerle öğrencilerin gönüllerine dokunuyor - Son Dakika

Tren garında çizdirdiği resimlerle öğrencilerin gönüllerine dokunuyor

24.11.2020 11:35

Erzincan'ın Altınbaşak beldesinde, resim öğretmenliği bölümü mezunu Tuğçe Yılmazçelik, hiç trene binmeyen çocukların hayallerini gerçekleştirmek için onları tarihi tren garına götürerek resim çizdiriyor.

Erzincan'ın Altınbaşak beldesinde, resim öğretmenliği bölümü mezunu Tuğçe Yılmazçelik, hiç trene binmeyen çocukların hayallerini gerçekleştirmek için onları tarihi tren garına götürerek resim çizdiriyor. Altınbaşak beldesinde resim tutkusuyla büyüyen ve yıllarca sanatsal çalışmalarını yapabilmek için eksikliğini hissettiği eğitime Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünü kazanarak kavuşan 25 yaşındaki Tuğçe Yılmazçelik, 2019'da mezun olduktan sonra beldesine döndü. Ailesinin yanında Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanan Yılmazçelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okuldan uzak kalan öğrencilerin resim yeteneğini geliştirmek için çalışma yaptı. Beldedeki kullanılmayan tren garının bahçesindeki masalarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak çocuklarla bir araya gelen Yılmazçelik, okuldan uzak kaldıkları için üzülen 24 öğrenciye canlı müzik dinletisi eşliğinde resim yaptırarak eğlenceli anlar yaşatıyor. Hayatında hiç trene binmeyen ve bunun özlemini çeken öğrenciler, trenlerin geçtiği ama durmadığı istasyonda hem resim yapıyor hem de trene el sallayarak özlem gideriyor. Tuğçe Yılmazçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde uzaktan eğitime geçen ve farklı etkinliklere ihtiyaç duyan öğrencilerin, her zamankinden daha fazla öğretmenlerini yanlarında görmek istediklerini söyledi. Yaptıkları çalışma ile çocukların anlama, kavrama ve yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesine önemli katkı sunduklarını aktaran Yılmazçelik, şöyle konuştu: "Ben burada doğup büyüyen birisi olarak çocuklara sanatsal anlamda yardım etmek ve onlara destek vermek istedim. Pandemi sürecinde çocukların daha güzel vakit geçirmelerini sağlamak için onları internet ve sanal alemdeki ortamdan uzaklaştırarak birazcık, sokakta sosyal mesafeyi koruyarak eğlenmelerini sağlıyorum. Çocuklarımızın sanatsal anlamda hem ilgileri hem de yetenekleri var. Biz sadece burada resim de yapmıyoruz, müzik yapan arkadaşlarımız da var. Çocuklarımızla güzel bir ortam oluşturduk." - "Çocuklarımızın trene binme hayallerini gerçekleştirmek istiyorum" Çocukların farklı alanlara ilgi duyduklarını anlatan Yılmazçelik, "Onların merak ve ilgi duydukları alanlardan bir tanesi de tren yolu oldu. Çocuklarımız daha önce hiç trene binmemişti, ben de doğal olarak onlara bu meraklarından ötürü bu tür konularla ilgili resimler yaptırmaya başladım. Tarihi tren garında, çocuklar, hiç seyahat etmedikleri ve iç yapısını bilmedikleri trenlere el salladılar. Ben çocuklarımızın trene binme hayallerini gerçekleştirmek istiyorum, bunun için yetkililerin yardımcı olmalarını talep ediyorum." ifadelerini kullandı. - "Resim yaparak çok eğleniyoruz" Öğrencilerden Cenk Gürer ise salgın nedeniyle evlerinde çok sıkıldıklarını aktararak, şunları söyledi: "Biz tren garına gelip, geçen trenlere el sallıyoruz. Hayatımda hiç trene binmedim. Pandemiden dolayı evde çok fazla bir şey yapamıyorduk ve çok sıkılmıştık. Şimdi ise resim yaparak çok eğleniyoruz. Sağ olsun hocamız sosyal mesafe kurallarına uyarak, bize resim yapmayı öğretiyor. Trene binmediğimiz için rayların ve trenin dıştan görünüşünün resmini yapıyoruz. Tabi başka resimler de yapıyor ve oyun oynuyoruz." Ömür Cantürk de resim yapmaktan çok zevk aldıklarını dile getirerek, "Burada tren raylarını, tren garı binasını çiziyoruz ve çok zevk alıyoruz. Bunun için öğretmenimize çok teşekkür ederiz, biz de çok emekleri var. Biz, trenlerin içini hiç görmediğimiz için binmeyi çok istiyoruz." dedi.

Tren garında çizdirdiği resimlerle öğrencilerin gönüllerine dokunuyor
Tren garında çizdirdiği resimlerle öğrencilerin gönüllerine dokunuyor
Tren garında çizdirdiği resimlerle öğrencilerin gönüllerine dokunuyor
Tren garında çizdirdiği resimlerle öğrencilerin gönüllerine dokunuyor

Altınbaşak, Erzincan, Resim, Tren, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tren garında çizdirdiği resimlerle öğrencilerin gönüllerine dokunuyor - Son Dakika


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