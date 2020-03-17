Trump: 10 kişilik toplantılardan bile uzak durun

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında pazartesi günü yaptığı konuşmada vatandaşlarına 10 kişiden fazla kişinin olacağı toplantılara katılmama çağrısı yaptı.



Trump Beyaz Saray'daki konuşmasında salgının Temmuz veya Ağustos aylarında sona erebileceğini söyleyerek sabretmelerini istedi ve şunları söyledi Açıklaması