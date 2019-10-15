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Trump: ABC News'te büyük skandal

1 saat önce

Amerikan Haber Kanalı ABC'nin bir silah tanıtımında kullanılan görüntüleri, Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş görüntüler gibi yayınlanmasını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, olayı 'skandal' olarak niteledi.

Trump: ABC News'te büyük skandal, System.String[]

Amerikan Haber Kanalı ABC'nin bir silah tanıtımında kullanılan görüntüleri, Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş görüntüler gibi yayınlanmasını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, olayı 'skandal' olarak niteledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABC News'te büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet" dedi.

Görüntülerin ABD'nin Kentucky şehrinde gece yapılan bir tatbikata ait olduğu ortaya çıktı.

ABC World News Tonight'ta yapılan yanlışlıkla ilgili özür ve düzeltme açıklaması yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-ABD News'te yayınlanan görüntüler


Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:40 Kaynak: DHA
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