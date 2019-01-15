Son Dakika Haberleri: Trump, Beyaz Saray'a 300 Hamburger Sipariş Etti

Trump, Beyaz Saray'a 300 Hamburger Sipariş Etti

25 dakika önce

- Trump, Beyaz Saray'a 300 hamburger sipariş ettiWASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapatılması sebebiyle yemek hizmetlerinin aksaması sonucu, Beyaz Saray'da düzenlenen bir program için dışarıdan hamburger ve pizza sipariş etti.

- Trump, Beyaz Saray'a 300 hamburger sipariş etti

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapatılması sebebiyle yemek hizmetlerinin aksaması sonucu, Beyaz Saray'da düzenlenen bir program için dışarıdan hamburger ve pizza sipariş etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Duvarı krizi yüzünden hükümetin kapatılması sebebiyle yemek hizmetlerinin aksaması sonucu Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da Clemson Tigers futbol kulübü oyuncuları için düzenlenen programa dışarıdan hamburger ve pizza sipariş etti. Trump, "Kapatılma sebebi ile dışarıdan, parasını benim ödediğim, Amerikan hazır yiyecekleri söyledik. Pizzalarımız var. 300 tane hamburgerimiz ve bolca patates kızartmamız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:29 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Donald Trump, Güncel
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