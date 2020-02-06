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Trump'tan Senato'da desteğini çeken 'ilk ve muhtemelen tek' Cumhuriyetçi Senatör: Mitt Romney
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, azil soruşturmasında Başkan Donald Trump'a karşı oy kullanacağını açıkladı. Romney, Trump'tan Senato'daki desteğini çeken ilk ve muhtemelen tek Cumhuriyetçi olacağını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, azil soruşturmasında Başkan Donald Trump'a karşı oy kullanacağını açıkladı. Romney, Trump'tan Senato'daki desteğini çeken ilk ve muhtemelen tek Cumhuriyetçi olacağını söyledi.
Utah eyaletinden Senatör Romney, ABD Senatosunda çarşamba günü yaptığı açıklamada azil soruşturmasında ne yönde oy kullanacağına dair kararını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:09
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