Trump'tan Senato'da desteğini çeken 'ilk ve muhtemelen tek' Cumhuriyetçi Senatör: Mitt Romney - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'tan Senato'da desteğini çeken 'ilk ve muhtemelen tek' Cumhuriyetçi Senatör: Mitt Romney - Son Dakika Dünya

Trump'tan Senato'da desteğini çeken 'ilk ve muhtemelen tek' Cumhuriyetçi Senatör: Mitt Romney

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, azil soruşturmasında Başkan Donald Trump'a karşı oy kullanacağını açıkladı. Romney, Trump'tan Senato'daki desteğini çeken ilk ve muhtemelen tek Cumhuriyetçi olacağını söyledi.

Trump'tan Senato'da desteğini çeken 'ilk ve muhtemelen tek' Cumhuriyetçi Senatör: Mitt Romney, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, azil soruşturmasında Başkan Donald Trump'a karşı oy kullanacağını açıkladı. Romney, Trump'tan Senato'daki desteğini çeken ilk ve muhtemelen tek Cumhuriyetçi olacağını söyledi.


Utah eyaletinden Senatör Romney, ABD Senatosunda çarşamba günü yaptığı açıklamada azil soruşturmasında ne yönde oy kullanacağına dair kararını bildirdi.

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Donald Trump, Mitt Romney, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:09 
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