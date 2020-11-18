TSKB, "Finance in Common" zirvesinde üç ayrı bildirgeye imza attı - Son Dakika

TSKB, "Finance in Common" zirvesinde üç ayrı bildirgeye imza attı

18.11.2020 18:29
TSKB,

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), dünya genelindeki kalkınma bankalarının ilk küresel zirvesi olan "Finance in Common"da üç farklı bildirgeye imza attı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), dünya genelindeki kalkınma bankalarının ilk küresel zirvesi olan "Finance in Common"da üç farklı bildirgeye imza attı.

TSKB açıklamasına göre, Banka, Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü'nün (IDFC) düzenlediği zirvede, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Biyoçeşitliliğin Korunması" ve "İklim Değişikliği ile Mücadele" konulu bildirgelerin imzacısı oldu.

Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) başkanlığını yürüttüğü IDFC ile Kalkınma Finansmanı Kurumları Dünya Federasyonu (WFDFI) tarafından organize edilen zirve, kalkınma bankalarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) finansal anlamda destekleyecek şekilde yönlendirmeyi hedeflemesinin yanı sıra, karşılaşılan beklenmedik global krizlere uzun vadeli etki yaratacak çözümler getirmeleri için de birlik olmaları çağrısında bulundu.

AFD ve TSKB'nin katkılarıyla IDFC'nin liderlik ettiği "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi"nin yanı sıra "Biyoçeşitliliğin Korunması" ve "İklim Değişikliği ile Mücadele" bildirgeleri de "Finance in Common" zirvesi kapsamında kurumların imzasına açıldı.

İmzacı bankalar şeffaflığı güçlendirecekleri taahhütlerinde bulundular

TSKB Genel Müdürü Ece Börü tarafından imzalanan "IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi" Avrupa, Asya ve Afrika'dan toplam 25 kurumun imzası ile duyuruldu.

Gönüllülük esasına dayanan "IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi" ile imzacı bankalar, kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecekleri, strateji ve politikalarını bu paralelde geliştirecekleri, ilgili tüm tarafları kapsayıcı olacakları ve şeffaflığı güçlendirecekleri taahhütlerinde bulundular.

Toplumsal cinsiyet eşitliği finansman olanaklarının artırılmasına yönelik ortak bir metodolojinin geliştirilmesi ve ileriye yönelik hedeflerin belirlenmesi de imzacı bankalardan beklentiler arasında yer alıyor.

Ayrıca, bu bildirge ile toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iklim ve biyolojik çeşitlilik eylem planlarının önemine dikkati çekiliyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelede farklı aktörler ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalogun güçlendirilmesi vurgulanıyor.

"Emeği geçen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz"

TSKB, zirve kapsamında "IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi"nin yanı sıra biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği konulu diğer deklarasyonların da imzacısı oldu. "Finance in Common" zirvesi ortak deklarasyonu ise TSKB'nin de üyeleri arasında bulunduğu IDFC tarafından kulüp adına imzalandı.

TSKB Genel Müdürü Ece Börü, "Finance in Common" zirvesine katılımları ve TSKB'nin zirve kapsamında imzacı olduğu deklarasyonlar hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının başarılmasına dönük ortak misyonumuz ve daha sürdürülebilir bir gelecek için artan sorumluluklarımız çerçevesinde, dünyanın tüm kalkınma bankalarını buluşturan ve ortak bildirgelerle kolektif katkımızı güçlendiren 'Finance in Common' zirvesini eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz. Fırsat eşitliği ve kadın istihdamı alanındaki yaklaşımımızı ve somut projelerimizi paylaşırken dünyanın dört bir yanındaki farklı projelerden ilham alma şansı yakaladığımız bu zirvede, küresel bir amaç etrafında birleşmenin mutluluğunu yaşadık.

Değerli iş ortağımız AFD'nin başkanlık ettiği, bizim de yönetim komitesinde gururla yer aldığımız IDFC inisiyatifiyle hayata geçen 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' bildirgesi kısa sürede Asya, Avrupa, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika olmak üzere 5 ayrı kıtadan 25 kalkınma finansmanı kurumu tarafından benimsendi. Uzun yıllardır TSKB'nin odak alanlarından olan iklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik konularında 'Finance in Common' zirvesi kapsamında hayata geçen ortak deklarasyonlara da imza atarak bu alanlardaki kararlı adımlarımızı daha da güçlendirmiş olduk. Sürdürülebilir bir dünya hedefi için iş birlikleri ve diyaloğun önemini bize bir kez daha gösteren bu büyük organizasyona emeği geçen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz."

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Alternatif Partisi, Börü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSKB, 'Finance in Common' zirvesinde üç ayrı bildirgeye imza attı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Bir eliyle çocuğunu tuttu, diğer eliyle Azeri modeli öldüresiye dövdü! O anlar kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi         
17:40
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti         
15:55
Nijerya'da Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü         
15:43
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Genç kadın, iş yerini basan eski sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı Genç kadın, iş yerini basan eski sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı         
13:47
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 18:38:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TSKB, "Finance in Common" zirvesinde üç ayrı bildirgeye imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei